WHO: Ikke nok data på hva som skjer når doser fra ulike vaksiner kombineres

utenriks

– Det finnes ikke adekvate data for å kunne si hvorvidt dette er noe som kan la seg gjøre, så muligheten for å bytte mellom vaksiner er ikke noe vi kan gi anbefalinger om, sier WHOs talskvinne Margaret Harris på en pressekonferanse fredag.

Flere land har endret retningslinjene for bruk av AstraZeneca-vaksinen slik at den nå kun anbefales for personer over en viss alder. Det har skapt usikkerhet om hva man bør tilby yngre personer som venter på andre dose etter å ha fått første dose med AstraZeneca-vaksinen.

Frankrike har allerede bestemt at personer under 55 år skal få andre dose fra en annen vaksine.

(©NTB)