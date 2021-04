Nytt blodpropp-tilfelle knyttet til AstraZeneca i Sverige

utenriks

Tilfellet er det tredje knyttet til denne vaksinen i Sverige og ble meldt onsdag. Kvinnen i 60-årene er innlagt på sykehus og er på bedringens vei, ifølge det svenske legemiddelverket.

Onsdag bekreftet EUs legemiddelverk EMA at det er en mulig forbindelse mellom AstraZenecas vaksine og sjeldne blodpropper. Blodpropper og et lavt antall blodplater bør derfor føres opp som en svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, mener EMA, som likevel anbefaler fortsatt bruk.

Vaksineringen med AstraZenecas koronavaksine i Sverige ble gjenopptatt for personer over 65 år i slutten av mars. For yngre personer anbefales det fortsatt pause.

