Søreide glad for Bidens løfte om bistand til palestinerne

utenriks

150 millioner dollar skal gå til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). I tillegg kommer 75 millioner dollar i økonomisk bistand til Vestbredden og Gazastripen, og 10 millioner til fredsbyggende tiltak.

Tidligere har Biden-regjeringen lovet 15 millioner dollar til vaksinering mot covid-19 i de palestinske områdene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at bistanden er i tråd med amerikanske interesser og verdier.

Tostatsløsning

USA har tradisjonelt vært UNRWAs største bidragsyter, men president Donald Trump kuttet all støtte. Det møtte kritikk fra blant andre Norge, som siden har økt sin støtte til UNRWA.

– Norge ønsker velkommen USAs planer om å gjenoppta økonomisk, utviklings- og humanitær støtte til det palestinske folk, inkludert gjennom UNRWA, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Samtidig som bistandsbeløpet ble offentliggjort, bekreftet Det hvite hus at president Joe Biden støtter en tostatsløsning i Midtøsten-konflikten. Biden formidlet dette onsdag i en telefonsamtale med Jordans kong Abdullah.

– Avgjørende rolle

UNRWA ble etablert i 1948 og bistår i dag rundt 5,5 millioner palestinere på Vestbredden og Gazastripen, samt i Jordan, Syria og Libanon. Organisasjonen yter hjelp til utdanning, helse, mat og andre grunnleggende tjenester.

– UNRWA spiller en avgjørende rolle i å møte palestinske flyktningers grunnleggende behov og for regional stabilitet, sier Søreide.

Norge har i årevis vært en betydelig bidragsyter til UNRWA og har de siste årene gitt 125 millioner kroner årlig i såkalt kjernebidrag

Israel skuffet

Israel, som så langt har latt være å kritisere Biden, er skuffet over onsdagens kunngjøring.

– Vi mener at dette FN-byrået for såkalte flyktninger ikke bør eksistere i sitt nåværende format, sier Israels ambassadør til USA Gilad Erdan i en uttalelse.

– Jeg har uttrykt min skuffelse og protestert på beslutningen om å gjenoppta finansieringen til UNRWA uten først å sikre at det gjennomføres visse reformer, deriblant stans av egging til vold og fjerning av antisemittisk innhold fra utdanningsmateriale, tilføyer han.

Etter å ha kuttet støtten til UNWRA, ba USA i 2019 Sikkerhetsrådet om å oppløse FN-organisasjonen.

FN, UNRWA selv og palestinerne gleder seg over USAs gjenopptatte støtte. I Kongressen har flere republikanere varslet at de vil kjempe for å stanse bistanden som de mener er lovstridig.

(©NTB)