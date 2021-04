Biden vil satse på infrastruktur for å sikre USAs lederskap

utenriks

I en tale onsdag forsøkte han å styrke oppslutningen rundt sin plan om å bruke 2.000 milliarder dollar på infrastruktur. Summen tilsvarer over 17.000 milliarder kroner.

Tidligere har Biden-regjeringen gjort det klart at de vil øke selskapsskatten i USA for å finansiere satsingen. Økningen vil reversere deler av kuttet i skattesatsen som tidligere president Donald Trump fikk vedtatt i 2017.

Biden-regjeringen har også tatt til orde for en global minstesats for selskapsskatt for å unngå at amerikanske selskaper flytter virksomhet til andre land med lavere skatt.

