Test av AstraZeneca-vaksinen på barn stanses i Storbritannia

Universitetet opplyser at bakgrunnen er undersøkelser av den mulige sammenhengen mellom vaksinen og sjeldne blodpropper hos voksne, ifølge Sky News.

En talsmann for universitetet understreker at det ikke er bekymring for sikkerheten i testen av hvordan vaksinen virker på barn. Den er likevel stanset mens det britiske legemiddeltilsynet MHRA vurderer risikoen for blodpropper.

Bekymringen rundt blodproppene har ført til at bruken av vaksinen er stanset i Norge og Danmark og begrenset i flere andre europeiske land. Det er frykt for at vaksinen i svært sjeldne tilfeller kan bidra til blodpropper – men foreløpig ikke bekreftet at noen slik sammenheng eksisterer.

Både det europeiske legemiddelverket EMA og Verdens helseorganisasjon har varslet oppdaterte vurderinger av vaksinen i løpet av de neste dagene. Vaksinen ble utviklet av det svensk-britiske selskapet AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Det er rapportert 30 tilfeller av blodpropp og lavt antall blodplater, og 7 dødsfall, blant 18 millioner mennesker som har fått AstraZenecas vaksine i Storbritannia.

