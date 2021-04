EMA-topp ser sammenheng mellom AstraZenecas vaksine og blodpropp

utenriks

– Jeg mener vi nå kan si at det er en klar kobling til vaksinen, sier EMAS vaksinesjef Marco Cavaleri i et intervju som er publisert i den italienske avisen Il Messaggero tirsdag. Han sier det fortsatt ikke er klart hva som fører til den alvorlige reaksjonen.

Cavaleri antyder at koblingen blir bekreftet av tilsynet i løpet av noen timer. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved det norske Legemiddelverket har foreløpig is i magen.

- Uoffisielt

– Vi forholder oss til at det er tilsynets sikkerhetskomité (PRAC) som skal komme med beslutningen. At en tjenestemann sier dette, er jo fortsatt høyst uoffisielt, sier Madsen til NTB.

Denne uken møtes PRAC, og det er ventet at det vil komme en ny anbefaling om AstraZenecas vaksine Vaxzevria.

Rett før påske sa komiteen at det ikke var bevist noen årsakssammenheng, men at det var mulig og skulle analyseres videre.

I Norge konkluderte forskere i forrige måned med at en kraftig immunrespons etter vaksinene førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp. En av helsearbeideren døde.

– Vi mener dette her er viktig å få fram, og at vi har funnet en fornuftig forklaringsmodell, sa overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet da resultatet ble lagt fram.

På pause

En rekke land stoppet midlertidig bruken av Vaxzevria etter at det oppsto usikkerhet om hvorvidt den kunne føre til blodpropp. Så sent som forrige uke sa EMA at det ikke anbefalte begrensninger i bruken.

Mange land har tatt vaksinen i bruk igjen, men enkelte steder gis den kun til eldre. Norge har foreløpig ikke begynt å bruke AstraZenecas vaksine igjen.

