Aleksej Navalnyjs helsetilstand forverret

Den russiske opposisjonspolitikeren begynte å sultestreike onsdag i fengselet øst for Moskva.

Tre andre innsatte i fengselet har allerede blitt fraktet til sykehus med tuberkolose. Ifølge avisen Izvestia har Navalnyj fått helsehjelp, og 44-åringen ble undersøkt for tegn på luftveissykdom og feber. Det er også utført en koronatest.

Navalnyj «overvåkes av helsepersonell», opplyser fengselsmyndighetene.

Hans advokat Olga Mikhailova sier til det uavhengige nyhetsnettstedet Dozhd at Navalnyj har mistet 13 kilo siden han ankom fengselet.

Den ledende opposisjonspolitikeren skal ha gått ned åtte kilo allerede før han startet sultestreiken i protest mot manglende helsehjelp. Han har i en tid meldt fra om sterke smerter i ryggen og lammelse i et av beina.

Navalnyj er i fengsel for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen i fjor. Han soner dommen i en straffekoloni beryktet for hard disiplin.

