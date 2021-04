Kraftig smitteøkning i Polen

utenriks

Nye strenge tiltak ble innført før påske for å hanskes med smitteøkningen, spesifikt for å hindre store ansamlinger av folk i forbindelse med den polske påskefeiringen.

To dager på rad nylig ble 35.000 nye tilfeller registrert hver dag, og det har vært hundrevis av dødsfall daglig. Onsdag døde 653 mennesker.

Mediene er fulle av reportasjer om at sykehusene er i ferd med å overbelastes. Første påskedag var for eksempel nesten alle de 120 sengene opptatt på sykehuset i Bochnia ved Krakow, og syke pasienter blir utskrevet for å gi plass til alvorligere tilfeller.

