Hellas gjenåpner tross høye koronatall

utenriks

De fleste butikkene fikk åpne mandag, men kunder måtte bestille tid på forhånd, og maks 20 personer kan være i lokalet samtidig.

Kjøpesentre må fortsatt holde stengt. Det samme må butikkene i Thessaloniki-området og Patras-området som følge av smittesituasjonen.

Den siste uka har landet registrert 21.383 smittetilfeller og 500 koronarelaterte dødsfall.

Hellas, som ønsker at EU innfører vaksinepass for reising, håper å starte turistsesongen i midten av mai for å få tilbake sårt tiltrengte inntekter.

