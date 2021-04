Iran gleder seg over nye atomsamtaler

utenriks

– Vi er i ferd med å komme oss ut av blindveien, sier Irans forhandlingsleder Ali Akbar Salehi til den iranske nettavisen Entechab.

President Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran i 2018 og innførte nye sanksjoner mot landet. Det skjedde til protester fra de øvrige signaturstatene Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland.

Iran svarte med å bryte deler av avtalen ett år senere, i protest mot de amerikanske sanksjonene.

Ønsker å gjenoppta

Trumps etterfølger Joe Biden har gjort det klart at han ønsker å blåse nytt liv i avtalen, og tirsdag har USA takket ja til å delta i nye atomsamtaler med Iran og de øvrige signaturstatene.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, og vi ser ikke for oss et umiddelbart gjennombrudd siden det blir tøffe diskusjoner framover. Men vi mener dette er et positivt skritt, sa en talsmann for amerikansk UD fredag.

Steile fronter

Irans regjering krever imidlertid at USA opphever alle sanksjoner som ble innført av Trump, før de selv helt og holdent vil rette seg etter avtalen igjen, opplyste en talsmann for iransk UD, Said Khatibzadeh, til statlige Press TV lørdag.

Irans forhandlingsleder Abbas Araghchi understreket det samme dagen før.

– USA må vende tilbake til avtalen og slutte å bryte loven på samme måte som da de trakk seg fra avtalen og innførte ulovlige sanksjoner mot Iran, sa han.

Ikke på tale

En talskvinne for amerikansk UD, Jalina Porter, understreket imidlertid fredag at det ikke kommer på tale og at samtalene i Wien vil dreie seg om hva Iran må gjøre for at USA skal slutte seg til avtalen igjen.

Selv om både iranske og amerikanske utsendinger vil være på plass i Wien, er det ikke lagt opp til direkte samtaler mellom dem, kun indirekte samtaler.

EU gleder seg likevel over at partene i det minste indirekte er på talefot igjen.

– Deltakerne skal diskutere utsiktene for en mulig gjeninntredelse fra USA i atomavtalen og hvordan man kan sikre full og effektiv implementering av avtalen for alle parter, het det i en EU-uttalelse da Wien-møtet ble kjent.

(©NTB)