Franske sykehus styrker bemanningen

utenriks

Muterte virusvarianter sprer seg raskt i Frankrike, og intensivavdelingene er like fulle nå som de var i april i fjor. Nye nasjonale regler trer i kraft søndag. De innebærer blant annet stengning av skoler.

I mellomtiden var imidlertid togstasjoner og veier preget av at mange ville ta seg en tur ut av storbyene før de nye restriksjonene trer i kraft.

Sykehusene forbereder seg på å ta imot enda flere pasienter i uka som kommer. Dr. Christophe Boyer, som leder akuttavdelingen ved Amiens-Picardie-sykehuset, sier han er nedslått over å måtte be staben om å trå til nok en gang og jobbe i påsken.

– Vi har kjempet for å holde hodet over vannet i et år, sier han.

(©NTB)