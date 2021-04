Fem drept i selvmordsangrep i Mogadishu

utenriks

– Rundt klokka 19 sprengte en selvmordsbomber seg i en tesalong der ungdom pleier å holde til. Seks personer, blant dem fire ungdommer, et barn og selvmordsbomberen, ble drept i eksplosjonen. Fire andre ble såret, sier politiets talsmann Sadiq Dudishe.

Det ble tidligere lørdag også meldt om andre angrep i landet. Opprørere fra al-Shabaab angrep to militærbaser 100 kilometer sørvest for hovedstaden, og ifølge regjeringen skal 19 opprørere og fire regjeringssoldater ha blitt drept her.

Islamistgruppen al-Shabaab, som har sverget troskap til al-Qaida, kontrollerer store områder i det sørlige og sentrale Somalia og gjennomfører regelmessig angrep mot militære mål og terrorangrep mot sivile mål i hovedstaden.

