Faraoer i prosesjon i Egypt

Sikkerhetsstyrkene følger den spesielle begivenheten tett. Mumiene fraktes 7 kilometer gjennom den egyptiske hovedstaden, fra det ikoniske Egyptisk museum, der de fleste av dem har vært i over et århundre, til det nye Nasjonalmuseet for den egyptiske sivilisasjonen.

Prosesjonen omtales som faraoenes «gylne parade». 18 konger og fire dronninger skal fraktes på hver sin plattform dekorert på gammelegyptisk vis. Kjøretøyene har spesiell støtdemping for ikke å skade de skjøre levningene.

Prosesjonen lørdag ettermiddag skjedde i kronologisk rekkefølge, med den eldste faraoen Sekenenra Tao II, som hersket over Sør-Egypt for rundt 3.600 år siden, først. Den siste i rekken var Ramses IX, som hersket i det 12. århundret før vår tidsregning.

Koreografert

Imellom dem fantes blant annet levningene av Ramses II, som hersket i 67 år, og Egypts mektigste kvinnelige farao, dronning Hatshepsut.

Både fotgjengere og kjøretøy var stengt ute fra Tahrir-plassen, der dagens museum ligger, og resten av ruten prosesjonen skulle passere.

Bilder av paraden og den nøye koreograferte åpningsseremonien ble sendt direkte på egyptisk TV, med stemningsfull musikk.

– Med stor stolthet ser jeg fram til å ta Egypts imot konger og dronninger etter turen, skrev president Abdel Fattah al-Sisi i en Twitter-melding før prosesjonen.

Restaurering

Mumiene er gravd ut over mange tiår i nærheten av Luxor. Området er blitt utforsket fra 1881 og framover, og forskningen pågår fortsatt. I dag er imidlertid nye metoder tatt i bruk.

En høyteknologisk granskning av Sekenenra Tao II som blant annet omfattet CT-skanning og 3D-bilder av hendene og hodeskallen hans, konkluderte med at han etter all sannsynlighet ble drept i en henrettelsesseremoni, sannsynligvis etter å ha blitt tatt til fange i kamp.

Under lørdagens prosesjon ble mumiene plassert i spesielle beholdere fylt med nitrogen, under forhold som tilsvarer dem i levningenes vanlige utstillingsmontre.

Det nye museet består av moderne, lave bygninger med en pyramide på toppen. Vel framme der skal mumiene gjennomgå restaurering i laboratorium i 15 dager, før de skal stilles ut hver for seg i miljøer som ligner de opprinnelige gravkamrene.

