Flertall av tyskerne støtter strengere nedstengning

To tredeler, eller 67 prosent, av de spurte er enig i en oppfordring som intensivleger står bak, om strengere nedstengningstiltak.

Det viser målingen som meningsmålingsinstituttet Infratest dimap har gjort blant 1.348 personer via telefon og internett 29. og 30. mars, for kringkasteren ARD.

Legene mener det er behov for sosial nedstenging i to-tre uker for å hindre at sykehusene blir overbelastet.

De nåværende koronatiltakene går ikke langt nok, svarer 48 prosent av deltakerne i målingen. Det er 16 prosentpoeng flere enn på forrige måling i midten av mars.

24 prosent svarer at de nåværende tiltakene er gode nok, og like mange svarer at dagens tiltak er for strenge.

79 prosent av de spurte kritiserer føderale og delstatsmyndigheter for håndteringen av pandemibekjempelsen. Det er en langt høyere prosentandel enn i begynnelsen av februar, da den var på 56 prosent.

19 prosent mener regjeringens nåværende kurs er positiv.

83 prosent er mindre fornøyd eller ikke fornøyd i det hele tatt med den trege vaksinasjonskampanjen.

