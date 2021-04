100 millioner amerikanere er vaksinert

utenriks

Ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) var 101.804.762 mennesker fredag vaksinert med minst en dose. Det utgjør rundt 30 prosent av USAs befolkning.

Nesten 58 millioner er fullvaksinert, enten med to doser eller med en dose av vaksiner som bare trenger en dose. Over halvparten er 65 år eller over.

President Joe Biden hadde lovet at 100 millioner mennesker skulle være vaksinert i løpet av hans første 100 dager som president.

Da det var klart at dette målet ville bli nådd, økte han løftet til 200 millioner doser, og i forrige uke lovte han at 90 prosent av alle voksne amerikanere ville få tilbud om å bli vaksinert innen 19. april.

Vaksinerte kan reise

CDC meldte fredag også at de som er fullvaksinert, nå kan reise innenlands uten å måtte teste negativt eller gå i karantene etterpå. Men CDC anbefaler fortsatt bruk av munnbind og å unngå større ansamlinger av folk.

De kan også reise utenlands, men det beror på hvilke restriksjoner som gjelder i landet de vil reise til. De kan måtte ha med seg en negativ test, men karantene blir unødvendig ved hjemkomst.

USA ligger langt foran Europa med vaksinering. Bare 10 prosent av Europas befolkning har hittil fått én dose, og bare 4 prosent er fullvaksinert, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Smitten øker fortsatt

Men smitten øker fortsatt mange steder i USA, og Biden ba folk fortsette å bruke munnbind og ta andre forholdsregler for å stanse pandemien som hittil har kostet 550.000 amerikanere livet.

– Jeg trygler dere. Ikke gi opp framgangen vi har kjempet så hardt for å oppnå. Vi må gjøre ferdig jobben. Hver eneste amerikaner må holde guarden oppe i denne sluttfasen, sa han.

Flere delstater, blant dem Texas, har gjenåpnet, til Bidens store misbilligelse. Texas er blant statene der vaksineringen er kommet kortest, og smitten stiger fortsatt.

