Suu Kyi har sittet i husarrest siden hun ble pågrepet under militærkuppet 1. februar. Fra før av har juntaen blant annet siktet henne for å ha tatt imot store verdier i bestikkelser og for ulovlig import av walkietalkier.

Advokatene hennes avviser beskyldningene.

Torsdag opplyste de at Suu Kyi ser ut til å være i god form.

– Ingen nye anklager er blitt reist, sier advokaten Min Min Soe i en telefonsamtale med nyhetsbyrået AFP.

