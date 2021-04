«Koronafrie» Turkmenistan gjenåpner restauranter og moskeer

utenriks

Restauranter og gudshus i hovedstaden Asjkhabad åpnet dørene torsdag for første gang siden en delegasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte landet i juli.

I tillegg skal togtilbudet innenlands være delvis åpnet igjen, men det går fortsatt ikke an å fly til landet i Sentral-Asia.

Nord for hovedstaden forteller vaktmesteren Aman-aga at moskeen hans ikke har fått særlig mange besøkende enda, men at han forventer mange besøkende til fredagsbønnen. Moskeen fikk beskjed om at de kunne åpne igjen i løpet av torsdagen.

Myndighetene kunngjorde stort sett ikke offentlig at restauranter og gudshus måtte stenge i juli. Turkmenistan sammenlignes ofte med Nord-Korea på grunn av myndighetenes utstrakte hemmelighold og personlighetskulter.

Landet mener de selv ikke har hatt et eneste koronatilfelle, noe WHO ikke offentlig har betvilt, selv om de har oppfordret myndighetene til å handle «som om det var covid-19 i omløp.» Utenlandske medier har imidlertid meldt om flere profilerte turkmenere som har dødd med viruset, og Storbritannias ambassadør til landet ble smittet mens han oppholdt seg i Turkmenistan i fjor.

(©NTB)