Rapport: Økning i ødeleggelse av verdens skoger

utenriks

Rydding av skog til jordbruksproduksjon er hovedårsaken bak økningen, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Noe av det mest alvorlige som kommer fram i rapporten, er økningen i tap av naturskog. Det er den mest dyrebare regnskogen siden den har et spesielt rikt biologisk mangfold.

– Vi må ha mer, ikke mindre regnskog, dersom vi skal nå klimamålene og bærekraftmålene. Når skogen blir borte, blir det mindre regn, færre arter og en varmere planet. Ikke minst er regnskogen viktig for å forhindre framtidige pandemier, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det forsvant mest naturskog i Brasil, men også svedjejordbruk i Afrika fører til betydelig tap. Et lyspunkt er at det ifølge rapporten er kampen mot tropisk avskoging som blir et av de viktigste temaene internasjonalt framover. I tillegg har også Indonesia nå mindre tap av regnskog.

Analysen for året 2020 ble offentliggjort onsdag av Global Forest Watch, et norskstøttet samarbeid mellom blant andre World Resources Institute, Google og Nasa.

