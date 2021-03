Legemiddelverket håper å få flere detaljer fra EMA onsdag

utenriks

Det er ikke ventet en ny avgjørelse fra EMA om statusen til AstraZeneca-vaksinen, men flere detaljer om granskingen av alvorlige, men sjeldne sykdomsforløp knyttet til den.

– Vi håper det blir lagt fram data på antall tilfeller, alder og så videre. Men det kommer ingen avgjørelse i dag. Det blir nytt møte neste uke, skriver medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket i en sms til NTB.

Uttalelse onsdag

NTB får opplyst at møtet i EMAs sikkerhetskomité (PRAC) skal være mellom klokken 14 og 17 onsdag, og at det kommer en uttalelse etter det.

Det skjer dagen etter at en tysk rapport om 31 tilfeller av blodpropp, og ni dødsfall, blant vaksinerte. Det sjeldne sykdomsforløpet beskrives som likt det som er sett i Norge, der forskere ved Rikshospitalet har konkludert med at det skyldes vaksinen.

Norge har foreløpig ikke startet å bruke AstraZeneca-vaksinen igjen, til tross for at flere land har gjort det. Det er bestemt at pausen i AstraZeneca-vaksineringen skal vare til tidligst 15. april.

60 års aldersgrense

Tyskland vedtok tirsdag at vaksinen i utgangspunktet ikke skal gis til personer under 60 år.

– Tillit kommer fra visshet om at enhver mistanke, ethvert tilfelle av mulige bivirkninger vil bli undersøkt, sier Tyskland statsminister Angela Merkel.

29 av tilfellene som ble meldt om fra Tyskland tirsdag, var blant kvinner helt ned i 23-årsalderen.

(©NTB)