Svensk helsemyndighet vil forlenge smitteverntiltak

utenriks

Regjeringen bør utsette planlagte lettelser fra 11. april til 3. mai, mener FHM.

Reglene for antall besøkende på fotballkamper, teaterforestillinger, konserter og andre offentlige tilstelninger er noe av det som etter planen skal endres. Det er blitt foreslått at arrangementer innendørs skal kunne ha opptil 50 sittende publikummere.

Også for fornøyelsesparkene Liseberg og Gröna Lund har det ligget an til lettelser. Gröna Lund opplyste mandag at de planlegger å gjenåpne 1. mai etter å ha vært stengt i over et år.

I et brev til regjeringen mandag skriver imidlertid Folkhälsomyndigheten at nedtrappingen av tiltakene bør utsettes. Begrunnelsen er den alvorlige smittesituasjonen i Sverige.

Etter det nyhetsbyrået TT erfarer, ønsker FHM også en videreføring av begrensninger som i utgangspunktet utløper 11. april. Disse dreier seg blant annet om salg av alkohol på utesteder etter klokken 20 og et maks antall personer i butikker og på treningssentre.

Det er opp til den svenske regjeringen å avgjøre om rådene fra FHM skal følges. Men vanligvis pleier regjeringen å følge ekspertmyndighetens anbefalinger.

(©NTB)