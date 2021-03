Italias statsminister tok AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Italia er et av landene som har fortsatt bruken av AstraZeneca-vaksinen, etter en kort pause i forbindelse med granskningen av alvorlige, men sjeldne bivirkninger.

Flere land vil kun la personer over en viss alder ta vaksinen. Italias 73 år gamle statsminister og hans kone fikk vaksinen i Roma sentrum tirsdag.

Det skjer samtidig som at skolene i Roma er i ferd med å åpne dørene igjen, to uker etter at de ble stengt. Hovedstadsregionen er ikke lenger rød sone, men oransje, og kan dermed lette på tiltakene. Store deler av Italia er fortsatt nedstengt.

