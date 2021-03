ICC: Kongolesisk krigsherre må sone 30 års fengsel

utenriks

Ntaganda ble i 2019 funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, drap på sivile, voldtekter, seksuelt slaveri, forfølgelse og rekruttering av barnesoldater i Kongo.

– Det ble begått drap i stor skala, konstaterte dommeren Robert Flemr, da han kunngjorde straffen.

Dommen mot ham er den strengeste ICC noensinne har avsagt, og tirsdag avviste domstolen 47-åringens anke.

Tutsi fra Rwanda

Ntaganda ble født i Rwanda og tilhører tutsiminoriteten som ble utsatt for et folkemord begått av det daværende huturegimet og hutumilitser i 1994.

Huturegimet ble samme år styrtet av Rwandas patriotiske front (RPF), under ledelse av Paul Kagame, som fortsatt er president i landet.

Ntaganda ble soldat i Rwandas nye regjeringshær, men overtok senere som militær leder for opprørsgruppen FPLC i Kongo.

Gruppen fikk støtte fra Rwanda og Uganda, besto på det meste av rundt 15.000 soldater og kjempet mot flere andre opprørsgrupper om lukrative mineralrettigheter i Ituri-regionen nordøst i Kongo.

General i Kongo

Fra 2007 til 2012 var Ntaganda general i Kongos regjeringshær, før han var med på å grunnlegge en annen opprørsgruppe – M23 – som grep til våpen mot regjeringen i Kongo.

Ntaganda overga seg i 2013 da han banket på døra til USAs ambassade i Rwandas hovedstad Kigali og ba om å bli sendt til ICC i Haag, som hadde etterlyst ham.

Under rettssaken hevdet han å ha vært «fotsoldat og ikke kriminell» og han benektet også for å ha gått under kallenavnet «Terminator».

Over 60.000 mennesker er drept under konflikten i Ituri-regionen de siste 20 årene.

