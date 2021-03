Gigantskipet i Suezkanalen er løs og i bevegelse

utenriks

Arbeidere har lyktes med å få løs gigantskipet som i nesten en uke har blokkert Suezkanalen, viser TV-bilder.

Trafikken er på vei til å gjenåpne, ifølge egyptiske myndigheter. Satellittbilder viser også at skipet har endret kurs.

Ved hjelp av høy vannstand, hadde kraftige taubåter tidligere på dagen klart å vri konteinerskipet slik at det sto 80 prosent i riktig retning.

Etter å ha trukket det fullastede 220.000 tonn store fartøyet over kanalbanken, trakk bergingsteamet fartøyet mot en bred vannstrekning halvveis mellom den nordlige og sørlige enden av kanalen. Der vil skipet nå gjennomgå teknisk inspeksjon, sier kanalmyndighetene. De sier samtidig at motoren fungerer.

Det kan fremdeles være aktuelt å fjerne konteinere fra det gigantiske skipet, for å få det helt løs. Arbeidet skal etter planen gjenopptas senere på dagen, når vannstanden i kanalen er ekstra høy.

Det 400 meter lange konteinerskipet er ett av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret det som er en av de viktigste rutene for verdens skipsfart. Over 360 fartøy lå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør for kanalen og ventet på en løsning mandag formiddag.