Skjebnetimer for Suezkanalen

Perioden med høyvann begynner søndag kveld, og mannskapene står dermed foran noen svært viktige timer.

– Søndagen blir svært kritisk, sier en los tilknyttet den egyptiske Kanalmyndigheten.

Et stort antall taubåter jobber ved skipet, i tillegg til mudringsfartøyer som fjerner sand og gjørme. Ytterligere to taubåter er på vei til stedet.

Flere bergingsselskaper deltar i arbeidet, blant dem nederlandske Smit Salvage.

Beveget seg

Mannskapene klarte lørdag å bevege på det grunnstøtte skipet. Ever Given flyttet seg 30 grader, ifølge Kanalmyndighetens sjef Osama Rabie. Han sa det var håp om å få skipet løs søndag.

Andre eksperter er mer pessimistiske og uttrykker bekymring for hva som skjer hvis ikke skipet kommer løs nå. Neste periode med høyvann er først om et par uker, ifølge Plamen Natzkoff i selskapet VesselsValue.

Losen som er tilknyttet Kanalmyndigheten – og som ikke ønsker å bli navngitt – sier til nyhetsbyrået AP at søndagen vil avgjøre neste skritt i arbeidet.

Han tror neste fase vil innebære å fjerne i alle fall en del av skipets last. Det kan potensielt ta lang tid.

Seiler rundt Afrika

Redaktøren Richard Meade i bransjetidsskriftet Lloyd's List viser til kilder med kjennskap til bergingsoperasjonen som tror det vil være mulig å flytte skipet i løpet av ett eller to døgn.

Likevel har flere shippingselskaper tilsynelatende gitt opp håpet om en snarlig løsning. I stedet jobber de med å omdirigere skip mot Kapp det gode håp slik at de kan seile rundt Afrika.

Et økende antall selskaper har nå valgt denne løsningen, melder Lloyd's List søndag. Det franske selskapet CMA-CGM opplyser at to av deres fartøyer vil dra rundt Afrika på vei mot Asia.

Omveien rundt Afrika innebærer rundt to uker ekstra reisetid og forbrenning av over 800 tonn ekstra drivstoff for en stor oljetanker.

Hundrevis av skip

Ever Given er et av verdens største konteinerskip og på størrelse med en skyskraper som er veltet over ende. Siden tirsdag har skipet stått på tvers i Suezkanalen. Flere hundre skip ligger og venter på å få komme gjennom kanalen.

På en normal dag passerer rundt 50 skip Suezkanalen. Varene de frakter med seg, utgjør i gjennomsnitt over 10 prosent av verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner per dag.

