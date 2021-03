FN: Flere barn blant minst 107 drepte i Myanmar lørdag

utenriks

Minst 107 personer ble drept av sikkerhetsstyrker lørdag, blant dem sju barn, ifølge rapporter FN viser til. Dødstallet ventes å stige etter hvert som flere meldinger bekreftes.

Hundrevis har også blitt såret eller pågrepet i det FN mener ser ut som en koordinert aksjon som har pågått over 40 steder.

– De skammelige, feige og brutale handlingene til militæret og politiet – som har blitt filmet skytende på demonstranter som rømmer, og som ikke engang har spart unge barn – må stoppe umiddelbart.

Det sier FNs spesialutsending for forebygging av folkemord, Alice Wairimu Nderitu, og Michelle Bachelet, høykommissær for menneskerettigheter, i en felles uttalelse søndag.

De to FN-toppene fastslår også at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å beskytte befolkningen i Myanmar mot overgrep.

– Vi må sikre at skyldige for tidligere overgrep blir holdt ansvarlige og forhindre at de mest alvorlig internasjonale forbrytelsene blir begått, sier Nderitu og Bachelet i uttalelsen.

Minst 423 personer har til sammen blitt drept i forbindelse med demonstrasjonene siden statskuppet 1. februar, ifølge observatørgruppen AAPP.

(©NTB)