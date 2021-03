Forfatteren Larry McMurtry er død

utenriks

McMurtry døde av hjertesykdom i Texas, der han bodde hele livet og der han hentet inspirasjon til forfatterskapet som i stor grad handlet om det gamle Vesten.

Foruten de populære Western-bøkene sto han for en imponerende rekke filmmanus og vant i 2006 en Oscar for Brokeback Mountain, som var basert på en novelle av Annie Prouix.

Flere av hans egne bøker ble filmet, blant dem The Last Picture Show, regissert av Peter Bogdanovich, og Terms of Endearment, som vant en Oscar i 1983, med Jack Nicholson, Shirley MacLaine og Debra Winger.

Hans mest populære arbeid var Lonesome Dove i 1985, historien om to Texas Rangers på 1870-tallet, som ble fulgt opp av flere bøker og en TV-serie med Robert Duvall og Tommy Lee Jones i hovedrollene.

McMurtry bodde i Archer City i Texas, der han var eier av en av USAs største uavhengige bokhandler, Booked Up.

(©NTB)