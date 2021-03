Joe Biden holder sin første pressekonferanse

utenriks

Han ble tatt i ed som president 20. januar, og har brutt med tradisjonen ved å vente så lenge med å holde en ordinær pressekonferanse med journalister.

Amerikanske medier både på venstre- og høyresiden har kritisert presidenten for å ha drøyd så lenge.

Ifølge CNN holdt hans 15 forgjengere egen pressekonferanse innen 33 dager etter at de ble tatt i ed. For Biden har det gått 64 dager.

Det hvite hus har forsvart Bidens avgjørelse. De sier at fokuset hans har vært å sikre nok covid-19-vaksiner for amerikanerne, og å få vedtatt krisepakken som skal bidra til å gjenreise USAs økonomi etter koronapandemien.

Vaksinestrategien er noe av det som Biden trolig kommer til å få spørsmål om, i tillegg til krisepakken på 1.900 milliarder dollar. I tillegg ventes det at presidenten får spørsmål om håndtering av det store antallet enslige barn som prøver å krysse grensen fra Mexico. Her har journalister blitt stoppet fra å besøke interneringssentre for migranter i sør i USA.

