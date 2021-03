Danmark forlenger AstraZeneca-stansen

utenriks

– Vi har i dag besluttet å forlenge vår pause i tre uker til og med uke 15, sier Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Vaksinen fra det svensk-britiske legemiddelselskapet ble satt på vent for to uker siden i Danmark, og like etter fulgte Norge og flere andre land etter.

Årsaken er frykt for at denne koronavaksinen i sjeldne tilfeller kan føre til blodpropp. En slik sammenheng er ikke bekreftet, men det er meldt om flere tilfeller der personer som er blitt vaksinert med AstraZenecas koronavaksine, etterpå har fått blodpropp, lave blodplatenivåer eller hjerneblødning.