Biden: Kina blir ikke verdens mektigste på min vakt

– Kinas overordnede mål er å bli verdens ledende land, det mest velstående og det mektigste landet i verden. Det kommer ikke til å skje på min vakt, sa Biden.

– Konkurransen med Kina er hard, medga han, men understreket samtidig at USA ikke søker konfrontasjon med verdens mest folkerike land.

Under torsdagens pressekonferanse gjenga Biden noe av det han sa til Xi Jinping da Kinas president ringte for å gratulere ham med valgseieren tidligere i år.

– All den tid du og landet ditt fortsetter med å bryte menneskerettighetene så åpenlyst, kommer vi på ubarmhjertig vis til å fortelle verden hva som skjer, sa Biden.

Gjenvalg

På spørsmål om han planlegger å stille til gjenvalg i 2024, svarte Biden bekreftende.

– Planen er å stille til gjenvalg. Jeg forventer at det skjer, sa han, men understreket at mye kan skje innen den tid.

– Jeg sa at jeg forventer det. Jeg har stor respekt for skjebnen. Jeg har aldri greid å planlegge fire og et halvt, tre og et halvt år fram i tid, det skal være sikkert og visst, la han til.

Biden er med sine 78 år den eldste presidenten som har inntatt Det hvite hus, og han vil være 82 år gammel når han eventuelt tar fatt på neste fireårsperiode.

På spørsmål om han tror på omkamp mot Donald Trump i 2024, sa Biden.

– Å, det tenker jeg ikke engang på. Jeg har ingen anelse.

Koronaløfte

Koronapandemien, som hittil har kostet nærmere 560.000 amerikanere livet, var et sentralt tema under Bidens pressekonferanse.

Siden desember er det satt 130 millioner vaksinedoser i USA, og 46 millioner amerikanere har fått to doser og er fullvaksinert. Det tilsvarer 14 prosent av befolkningen.

Bidens opprinnelige mål om at 100 millioner vaksinedoser skulle bli satt i løpet av hans første 100 dager som president, ble nådd alt etter 58 dager. Torsdag doblet han målet til 200 millioner doser innen 31. april.

Millioner av amerikanere har mistet jobb og inntekter under pandemien, og mange risikerer også å miste hjem og helseforsikring. Biden forsikret torsdag at hjelpen er på vei og at over 100 millioner amerikanere nylig fikk 1.400 dollar hver – rundt 12.000 kroner – inn på konto.

– Dette er virkelige penger i folks lommer, og millioner av andre vil få pengene sine snart, lovet han.

Innvandring

Biden fikk også spørsmål om strømmen av migranter som den siste tiden har ankommet USA fra Latin-Amerika, mange av dem enslige mindreårige.

– Når sant skal sies så er ingenting endret, hevdet han og viste til at antallet mindreårige som møtte opp ved grensa, økte med 28 prosent fra januar til februar.

Ifølge Biden var økningen 31 prosent i samme periode under president Donald Trump i 2019.

– Det skjer hvert eneste år. Det er en betydelig økning i antallet mennesker som kommer til grensa i vintermånedene januar, februar og mars, sa han.

Nyhetsbyrået AP har faktasjekket påstanden og fant at Bidens påstand var uriktig ettersom antallet enslige mindreårige som ankom grensa, økte med 61 prosent fra januar til februar i år.

Viktigst

Biden fikk også spørsmål om hvordan han akter å håndtere klimakrisen og USAs liberale våpenlover.

– Jeg ble valgt for å løse problemer, ikke for å skape splittelse, sa han.

– Det viktigste problemet da jeg tiltrådte, var koronapandemien og de følger den har fått for millioner av amerikanere. Det er dette jeg til nå har hatt alt mitt fokus på, fortsatte Biden

– Vi skal gå løs på disse krisene, én etter én, og forsøke å håndtere så mange av dem som vi kan, sa han, men la til at det er Republikanerne i Kongressen som har nøkkelen.

Afghanistan og Nord-Korea

Biden reiste videre tvil om USA kommer til å etterleve avtalen med Taliban, og trekke sine siste 2.500 soldater ut av Afghanistan innen 1. mai.

– Det kan bli vanskelig å holde den tidsfristen, sa han, men forsikret at soldatene skal hentes hjem.

– Vi blir ikke værende der lenge, sa han.

Biden understreket samtidig at det er Nord-Koreas atomvåpenprogram som står øverst på hans utenrikspolitiske dagsorden for tida.

– Jeg er til en viss grad innstilt på diplomati, men forutsetningen må være at det ender med avvikling av landets atomvåpenprogram, sa han.

