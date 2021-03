EU innfører eksportkontroll for vaksiner til Norge

utenriks

Norge og 16 andre land innlemmes nå i eksportkontrollen som EU har innført for å forhindre at vaksine mot covid-19 forsvinner ut av unionen på bekostning av europeere.

Samtidig gjør EU-kommisjonen flere innstramminger i eksportreglene.

– Mens medlemslandene våre står overfor en tredje bølge av pandemien og ikke alle selskaper leverer på sine kontrakter, er EU den eneste store OECD-produsenten som fortsetter å eksportere vaksine i stor skala til titalls land, påpeker EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding.

Hun gjør det klar at eksporten må gå begge veier hvis den skal fortsette.

Bakteppet for innstrammingen er en langvarig krangel med Storbritannia.

Mens EU selv har tillatt eksport av rundt ti millioner vaksinedoser til britene, har EU ikke fått noe i retur.

To nye hensyn

I det nye regelverket, som ble lagt fram etter kommisjonens ukentlige møte onsdag, fastslås det at medlemslandene og kommisjonen fra nå av skal ta to nye hensyn ved eksport av vaksiner til andre land:

* Gjensidighet: Har mottakerlandet egne eksportbegrensninger for vaksiner?

* Forholdsmessighet: Er smittesituasjonen i mottakerlandet bedre eller verre enn i EU?

– EU står overfor en veldig alvorlig smittesituasjon og har en betydelig eksport til land som har en mindre alvorlig smittesituasjon enn vår, og som er kommet lenger i vaksineringen enn oss, sa EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis da de nye reglene ble presentert onsdag ettermiddag.

Uten å nevne Storbritannia direkte påpekte han at EU også har eksportert til land som har produksjonskapasitet selv.

– Men når disse landene ikke eksporterer til EU, er det ingen gjensidighet.

Forsikring til Norge

Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) blir det likevel ingen endring for Norge.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident Ursula von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige, sier hun i en skriftlig kommentar til NTB.

Når også Norge og 16 andre land nå inkluderes i eksportkontrollen, er det ifølge Dombrovskis for å sikre at regelverket ikke omgås ved at eksport sluses gjennom disse landene.

– Hovedformålet med denne justeringen er å sikre mer åpenhet om eksporten og få et mer fullstendig bilde av hva som skjer utenfor EU, sa han.