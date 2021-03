USA ber AstraZeneca om oppdatert vaksineinformasjon

utenriks

Bekymringsmeldingen kommer etter at en omfattende amerikansk studie viser at AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv. Vaksinen har 79 prosent effektivitet mot å utvikle symptomatisk sykdomsforløp og 100 prosent effektivitet mot alvorlig sykdom, ifølge studien.

Det opplyste AstraZeneca i en pressemelding mandag. I samme melding står det at det uavhengige forskningspanelet DSMB fant «ingen sikkerhetsproblemer knyttet til vaksinen».

Nå uttrykker DSMB bekymring for at AstraZeneca kan ha inkludert utdatert data fra forsøket, som igjen kan ha ført til en «ufullstendig oversikt over effektdataene», ifølge NIAID.

– Vi oppfordrer selskapet til å jobbe sammen med DSMB for å gjennomgå dataene for å sikre at den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen blir offentliggjort så raskt som mulig, skriver instituttet i en uttalelse.

Det er opp til det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC å godkjenne vaksinen for bruk i USA.

