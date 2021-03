Norge vil vurdere Kina-sanksjoner raskt

utenriks

– Jeg regner med at vi får en invitasjon på vanlig måte, og den vil bli vurdert på vanlig måte. Det vil vi gjøre ganske raskt, sier Eriksen Søreide til NTB i Brussel, der hun deltar på Natos utenriksministermøte.

Mandag diskuterte Stortinget en ny sanksjonslov, som gjør at EU-sanksjoner raskere og mer effektivt kan tas inn i norsk lov. Men den blir ikke brukt i denne omgang.

– Den har ikke trådt i kraft ennå, men vil gi oss mulighet til å slutte oss til ikke bare reiserestriksjoner, men også økonomiske frystiltak, påpeker utenriksministeren. Den nye loven trer i kraft i april.

På spørsmål om det er et dilemma for Norge å bli med på sanksjoner rettet mot personer og enheter i Kina, sier Eriksen Søreide at sanksjoner blir vurdert fra gang til gang og ut fra hva behovet er.

– Og som jeg sa i Stortinget, så mener regjeringen – og det sluttet Stortinget seg til – at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når vi står sammen om dem. Ut fra det samme prinsippet ser vi at både USA, Storbritannia og Canada har varslet at de slutter seg til den pakken som kom fra EU.

(©NTB)