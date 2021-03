Lavrov: Moskva har ingen relasjoner til EU

utenriks

– Det er ingen relasjoner med EU som organisasjon. Hele infrastrukturen i disse relasjonene er ødelagt av ensidige avgjørelser tatt av Brussel, sa Lavrov på en pressekonferanse sammen med Kinas utenriksminister Wang Yi i Kina tirsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Lavrov la til at Russland er klare for kontakt hvis EU ønsker å trappe opp samarbeidet.

Wang og Lavrov har i løpet av det russiske Kina-besøket gått hardt ut mot vestlige sanksjoner. EU besluttet mandag å innføre sanksjoner mot Kina for første gang på 30 år, mens Russland allerede er underlagt en rekke EU-sanksjoner.

I en felles uttalelse etter at de to hadde møttes tirsdag, erklærte de at ingen land bør presse sin form for demokrati på noen andre.

– Innblanding i en suveren nasjons anliggende under påskuddet om å «fremme demokrati» er uakseptabelt, heter det i uttalelsen.

(©NTB)