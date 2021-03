EU varsler bedre kontroll over eksport av AstraZeneca-vaksiner

utenriks

EU-kommisjonen skal onsdag revidere sin egen mekanisme for eksport og godkjenning av vaksiner. Samtidig ventes det at spørsmålet skal drøftes på videotoppmøtet torsdag og fredag.

EU legger ikke opp til et eksportforbud, men det EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller gjensidighet.

Det innebærer bedre kontroll for å hindre eksport til land som er kommet lenger i vaksineringen, og som selv produserer vaksiner, men ikke eksporterer til EU.

Det betyr for eksempel Storbritannia, som har vaksinert langt flere enn EU har klart, og som samtidig importerer millioner av doser fra fabrikker i EU.

Spenningsnivået mellom EU og Storbritannia har den siste tiden vært høyt på grunn av vaksinekrangelen, men tirsdag rykket statsminister Boris Johnson ut og avviste at britene kan komme til å gjengjelde EUs tiltak.

– Vi fortsetter å jobbe med europeiske partnere for å rulle ut vaksinene. Alt jeg kan si, er at vi i dette landet ikke tror på blokader av vaksiner eller vaksineråstoff. Det er ikke noe vi ville drømme om å sette i gang, og jeg oppmuntres av noe av det jeg har hørt fra kontinentet som er i samme lei, sa han.

Downing Street benektet ikke meldinger om at AstraZeneca-vaksiner produsert ved Halix-fabrikken i Nederland kunne deles med EU for å hindre stans i eksporten. Ifølge DPA antas britenes tidligere EU-ambassadør Sir Tim Barrow å være blant dem som er sendt til Brussel for å forhandle fram en løsning.

(©NTB)