Danmark går mot strømmen: Stabil smitte gjør gjenåpning mulig

utenriks

Med få unntak skal det danske samfunnet åpnes helt igjen når alle innbyggere over 50 år er vaksinert, opplyste statsminister Mette Frederiksen (S) mandag, etter at partiene i Folketinget hadde blitt enige om en plan for dansk gjenåpning.

Avtalen framhever at vaksinasjonen av alle over 50 år er en viktig terskel og «milepæl».

«Risikoen for dødsfall og overbelastning av helsevesenet som følge av korona, vil falle markant, og samfunnet kan gjenåpnes. Det vil likevel fortsatt være restriksjoner på arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, reiserestriksjoner og generelle smitteforebyggende tiltak», står det i avtaleteksten, melder Politiken.

Åpning gjennom våren

– Det er likevel noen forutsetninger som må være på plass, som at vi holder smittetallet nede og bruker koronapass, sa Frederiksen.

Gjenåpningen vil skje gradvis, men leder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, sier at det er ventet at de fleste restriksjonene er lettet i mai, forutsatt at vaksineringstempoet holdes oppe.

– Danmark titter nå inn i en åpning, mens andre land i Europa titter inn i en nedstenging, sa Poulsen.

Skiller seg ut

Norge, Tyskland og Frankrike er blant landene i Europa som melder om høye smittetall og nye og forlengede restriksjoner.

Men i Danmark er tallene på nysmittede og innlagte stabile. De siste ukene er det daglig registrert mellom 400 og 700 nye koronatilfeller, mens antallet koronasmittede pasienter på danske sykehus har falt fra 400 i begynnelsen til februar til under 200 på mandag.

Utviklingen et tegn på at den britiske muterte virusvarianten, B117, har blitt holdt i sjakk, mener Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI).

– Det er en god utvikling, fordi det betyr at vi inntil videre har lyktes i å stagge effekten av den mer smittsomme B117-varianten, skriver Ullum på Twitter.

Han peker blant annet på høy testaktivitet, omfattende smittesporing og god håndtering av lokale utbrudd som viktige årsaker til at smitten er under kontroll i Danmark.

I tillegg leder Danmark an i vaksineringen. Hver tiende person i Danmark har nå fått minst én dose koronavaksine. 5,4 prosent av befolkningen er også ferdigvaksinert, noe som er en av de høyeste andelene i Europa.

Hårklipp etter påske

Dermed kan danskene se fram til en vår preget av stadig færre tiltak og begrensninger. Allerede rett etter påske, nærmere bestemt 6. april, får yrkesgrupper som frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen ta imot kunder.

Men det vil være krav om at besøkende kan vise fram et såkalt koronapass, som bekrefter vaksinasjon, at man har testet negativt for korona de siste tre døgnene eller at man har vært smittet tidligere. Munnbind eller visir vil fortsatt være påbudt.

Fra 13. april kan det som omtales som «mindre kjøpesentre» også åpne dørene igjen, mens større kjøpesentre og varehus må vente til 21. april med å åpne.

Gradvis skoleåpning

Også skolene åpner mer etter påskeferien. Partiene er enige om at elever i 5. til 8. klasse på Sjælland, Jylland og Fyn skal få komme oftere på skolen. Det samme gjelder ungdomsskoleelever som ikke er avgangselever.

Foreløpig blir det kun elever på Bornholm og landets andre ikke-brofaste øyer som får komme tilbake til skolen for fullt.

Åpent før sommeren

Kafeer, restauranter, teatre og kinoer må likevel belage seg på å holde stengt til 6. mai.

Og to uker senere, 21. mai, blir de siste restriksjonene på idretts-, fritids- og foreningsaktiviteter avviklet. Da åpner også høyskoler og kveldsskoler for personer med koronapass.

Gjenåpningsavtalen er støttet av et bredt flertall i det danske Folketinget. Kun Nye Borgerlige står utenfor avtalen. Partiet trakk seg fra forhandlingene forrige tirsdag.

(©NTB)