Verden må investere mer i vannressurser, mener FN

– Altfor ofte er verdien av vann, i mange ulike bruksområder, ikke tatt hensyn til av beslutningstakere, konkluderer FN-rapporten «World Water Development Report 2021», publisert mandag.

De understreker at en forståelse for verdien av vann er nødvendig for en bærekraftig og mer rettferdig forvaltning av vannressurser.

Rapporten ber særlig om økt investering i ressursforvaltning. Den trekker også fram avfall og forurensning som særlige utfordringer.

– Vann er et grunnleggende menneskelig behov, nødvendig til drikke og for hygiene, understreker rapporten.

