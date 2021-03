Taiwan starter vaksineringen med AstraZeneca

utenriks

Statsminister Su Tseng-chang og helseminister Chen Shih-chung fikk sin første dose ved et sykehus i Taipei etter at myndighetene godkjente vaksinen til det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.

– Jeg føler ingen smerte eller ømhet der jeg ble stukket. Jeg håper alle kan bli beroliget etter å ha sett hvordan jeg har det, sa den 73 år gamle statsministeren.

Norge, Danmark og flere europeiske land, samt land som Venezuela og Indonesia, stanset i forrige uke bruken av vaksinen på grunn av risikoen for blodpropp. Flere av landene gjenopptok vaksineringen etter at EU konkluderte med at den er «trygg og effektiv».

På Taiwan konkluderte en ekspertgruppe med at fordelene oppveier risikoen ved bruk av vaksinen. Utvalgte risikogrupper blir likevel rådet til å ikke ta vaksinen.

Taiwan, som kun har hatt litt over 1.000 smittetilfeller og 10 dødsfall blant sine 23 millioner innbyggere, har slitt med å få tak i nok vaksiner. Så langt har landet mottatt 117.000 AstraZeneca-doser.

(©NTB)