utenriks

Planen innebærer blant annet at hovedflyplassen i hovedstaden Sana åpnes igjen.

Krigen i Jemen har utløst det som er beskrevet som verdens verste humanitære krise. Jemen er det fattigste landet i den arabiske verden.

Utspillet fra Saudi-Arabia kommer mens houthi-bevegelsen er i ferd med å trappe opp en kampanje med drone- og rakettangrep på oljeinstallasjoner i landet.

Myndighetene i Riyadh jobber også for å få forholdet til USA på rett kjøl etter at Joe Biden har tatt over som president.