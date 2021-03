Vulkanutbrudd nær Reykjavik

utenriks

Det er innført rødt nivå for flytrafikken, ettersom området ligger på Reykjanes-halvøya, der landets hovedflyplass også er, sørvest for hovedstaden.

All flytrafikk til og fra Keflavik er innstilt, melder Reuters.

Et helikopter fra kystvakten med to forskere om bord er på vei for å foreta en befaring, skriver Morgunbladid.

Fagradalsfjall ligger ikke langt unna Den blå lagune. Det var på forhånd ventet at dersom et utbrudd kom til å finne sted, så ville det skje i en seismisk sprekk mellom Fagradalsfjall og Keilir-fjellet. Dette er et månelignende landskap og er et ubebodd område. Et utbrudd anses derfor ikke å være noen trussel for folks liv.

Det vil trolig dreie seg om et begrenset lavautbrudd og med relativt lite aske, opplyste geofysiker Páll Einarsson ved universitetet på Island til AFP tidligere denne måneden.

De to fjellene ved utbruddet ligger i Krýsuvík-området – et sted hvor det ikke har vært utbrudd siden 1100-tallet. Det siste utbruddet på Reykjavik-halvøya var i år 1240.

De siste ukene har Island vært i beredskap etter at en serie jordskjelv har blitt registrert i området, knyttet til voksende underjordiske magmastrømmer. det dreier seg om tusenvis av små skjelv på noen uker, ifølge det meteorologiske instituttet.