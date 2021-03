Russlands ambassade i Washington: Forholdet til USA kan kollapse

utenriks

Forholdet er igjen blitt forsuret etter at USAs president Joe Biden sa til ABC News at president Vladimir Putin må betale for å ha forsøkt å påvirke valget i USA i november, noe som blir hevdet i en nylig offentliggjort amerikansk etterretningsrapport.

Biden sa seg også enig i at Putin er en «morder.»

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov reiser nå hjem 20. mars, opplyser ambassaden i en uttalelse

– Antonov skal diskutere tilnærminger for å gjenopprette forholdet mellom Russland og USA, som er i krise, står det.

– Visse lite gjennomtenkte uttalelser fra høytstående amerikanske tjenestemenn gjør at det allerede altfor konfronterende forholdet trues av kollaps, mener ambassaden.

Også Putins pressetalsmann Dimitrij Peskov reagerer sterkt på intervjuet med Biden.

– Uttalelsene til USAs president er svært ille. Det er tydelig at han ikke ønsker å få forholdet mellom landene våre tilbake på riktig spor, og vi vil forholde oss til dette, sa Peskov torsdag.

