Ny korrupsjonsanklage mot Aung San Suu Kyi

Maung Waik, som tidligere er dømt for narkotikasmugling, hevdet i et TV-intervju fredag at han ved flere anledninger har gitt fredsprisvinneren store kontantbeløp i bytte mot fordeler og velvillig behandling.

I 2018 hevder han å ha gitt 100.000 dollar til en stiftelse oppkalt etter Suu Kyis mor, og året etter hevder han å ha gitt henne 150.000 dollar.

I februar i fjor hevder han å ha gitt 50.000 dollar til landets daværende leder, og i april fikk hun angivelig 250.000 til.

De militære kuppmakerne i Myanmar har tidligere anklaget Suu Kyi for å ha tatt imot over 5 millioner kroner i kontanter samt gullbarrer fra en politisk alliert, men de har ikke tatt ut siktelse mot henne for dette.

Ifølge den statlige avisen Global New Light of Myanmar, som nå er talerør for kuppmakerne, blir korrupsjonsanklagene mot Suu Kyi nå gransket av landets antikorrupsjonskomité.

Suu Kyi er satt i husarrest og får ikke anledning til å kommentere anklagene som rettes mot henne.

