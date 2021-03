USA: Trusselen fra voldelige ekstremister øker

utenriks

Rapporten fra Office of the Director of National Intelligence påpeker at det fins et bredt spekter av ekstremister i USA som kan tenkes å ty til vold.

Mange er motivert av president Donald Trumps valgnederlag og anklager om valgfusk, mens andre slutter opp om konspirasjonsteorier som fremmer vold.

Amerikanske ekstremister blir ofte radikalisert via sosiale medier og mobiliserer uten direkte medvirkning fra voldelige ekstremistorganisasjoner, noe som gjør det vanskelig å oppdage og stanse dem, heter det i rapporten.

(©NTB)