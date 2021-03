IEA tror på oljerekord i 2026

utenriks

Oljemarkedet og verdensøkonomien er i ferd med å hente seg inn etter koronapandemien, skriver IEA i sin årsrapport.

– Krisen førte til en historisk nedgang i den globale etterspørselen etter olje, men ikke nødvendigvis en varig nedgang, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Ifølge anslag for de neste fem årene vil etterspørselen i 2023 være like høy som i 2019, og den vil fortsette å vokse etter det.

Likevel påpeker byrået at pandemien har tvunget fram endringer som mer hjemmekontor og mindre reising, noe som gjør at de nedjusterer sine prognoser. De peker også på at mange regjeringen ønsker en bærekraftig gjenreising og en raskere vei mot en lavkarbonfremtid.

– Dersom myndighetene følger opp med en sterkt politikk for raskere overgang til ren energi, kan oljetoppen komme tidligere enn ventet, tror IEA.

– Men det vil kreve store politiske endringer og raskere atferdsendring. Uten det vil etterspørselen fortsette å øke hvert år fram til 2026, sier Birol.

