Biden: Cuomo bør gå av om anklagene mot ham blir bevist

utenriks

President Biden svarte unnvikende da han søndag ble spurt om Cuomo bør gå av og viste til at det er igangsatt en granskning av anklagene mot ham.

På spørsmål fra ABC News om Cuomo bør gå av om granskningen bekrefter anklagene, svarte presidenten tydeligere tirsdag.

– Ja. Jeg tror han antakelig vil ende opp med å stilles for retten også, sa Biden.

Han sa videre at det som regel bør antas at kvinner som står fram med slike anklager, snakker sant, og at det i tillegg bør innledes en granskning for å finne sannheten.

– Og det er det som skjer nå, la han til.

I alt har sju kvinner de siste ukene stått fram med anklager mot den demokratiske guvernøren. Flere partitopper fra New York, deriblant delstatens to senatorer, har bedt Cuomo gå av.

Cuomo avviser alle anklagene.

(©NTB)