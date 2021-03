Én pågrepet etter flere skyteepisoder rundt Atlanta

utenriks

Skytingene rettet seg mot flere massasjesalonger i Atlanta og i en forstad til byen. 21-åringen ble pågrepet rundt 24 mil sør for Atlanta etter en politiaksjon.

Fem personer ble skutt ved en asiatisk massasjesalong i forstaden Acworth. To av disse ble erklært døde på stedet, mens resten ble sendt på sykehus, der to av dem døde, sier en Jay Baker, som er talsmann for politiet i Cherokee fylke til CNN.

Fire andre er funnet døde i to salonger som ligger vis-à-vis hverandre i Atlanta. De to salongene ligger rundt fem mil unna den i Acworth, og skytingen der skal ha funnet sted rundt en time senere. Baker sier Cherokee-politiet tror den pågrepne mannen også står bak skytingen i Atlanta.

Rodney Bryant, som er sjef for Atlanta-politiet, sier alle ofrene i byen er kvinner og at «det ser ut til at de er asiatiske».

Det er foreløpig uklart hva motivet er.

