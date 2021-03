Starter massevaksinering på Bali

utenriks

Tre områder på Bali, Ubud, Gianyar og Nusa Dua, erklæres som grønne soner i den første fasen mot å få gjenåpnet øya for utenlandske turister.

– Vi håper at disse grønne sonene helt kan åpnes for turister slik at de kan føle seg komfortable med å være på Bali, sier Indonesias president Joko Widodo i en uttalelse tirsdag.

Turistindustrien er svært viktig for den indonesiske økonomien. Målet er å få vaksinert minst 150.000 personer som jobber i turistsektoren i løpet av den første vaksineringsfasen.

Indonesia har så langt vaksinert 4,1 millioner innbyggere med den kinesiske Sinovac-vaksinen.

(©NTB)