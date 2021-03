EMA: Fortsetter arbeidet med å vurdere AstraZenecas vaksine

utenriks

EMA jobber med å vurdere en eventuell sammenheng – og dette arbeidet skal være ferdig torsdag.

Men enn så lenge er legemiddelverket overbevist om at nytten av vaksinen er større enn risikoen. Det sa EMAs leder Emer Cooke på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sa at det per i dag ikke er noen indikasjoner på at vaksinen har forårsaket blodpropper.

Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Italia og en rekke andre land har midlertidig stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen. Bakgrunnen er enkelte alvorlige og uvanlige tilfeller av blodpropper blant de vaksinerte, blant annet i Norge.

To forholdsvis unge personer har dødd i Norge i perioden etter at de fikk vaksinen. Det er ikke avklart om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

Da Cooke tirsdag fikk spørsmål om det har vært riktig å midlertidig stanse vaksinebruken, gjentok hun at EMA mener nytten av vaksinen er større enn risikoen.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Det er dermed en ekstremt liten andel av de vaksinerte som har fått alvorlige bivirkninger.

