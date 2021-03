Tyskland stanser AstraZeneca-vaksinering inntil videre

utenriks

Det tyske helsedepartementet opplyser mandag at beslutningen ble tatt som en forholdsregel og etter råd fra Tysklands nasjonale vaksinetilsyn, som ber om ytterligere gransking av blodpropp-tilfellene.

Det europeiske legemiddeltilsynet EMA skal bestemme «hvorvidt og hvordan informasjonen vil påvirke vaksinens autorisasjon», heter det i uttalelsen fra helsedepartementet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen fortsatt kan brukes. Selskapet AstraZeneca understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.