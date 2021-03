Nederland setter AstraZeneca-vaksineringen på vent

utenriks

– Basert på ny informasjon har nederlandske helsemyndigheter anbefalt oss, som et føre-var-tiltak i påvente av ytterligere undersøkelser, å pause vaksinering med AstraZeneca-vaksinen, heter det i en uttalelse fra landets helsedepartement.

– Nøkkelspørsmålet er om dette er problemer som følge av eller etter vaksineringen. Vi kan ikke ha noen tvil om vaksinene, sier helseminister Hugo de Jonge i uttalelsen.

Også Irland, Danmark og Island har midlertidig stanset bruken av den aktuelle vaksinen etter meldinger om mulige bivirkninger i form av blodpropp.

Det er ikke oppdaget noen lignende tilfeller i Nederland, ifølge departementet, men folk som har tatt vaksinen, bes om å ha lav terskel for å ta kontakt med lege om de får «uventede eller ukjente symptomer» etter tre dager.

Flere tilfeller i Norge

Fram til 10. mars var det ifølge Det europeiske legemiddelbyrået EMA meldt om 30 tilfeller av blodpropp blant i alt 5 millioner vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen i EØS-området.

Fredag døde en AstraZeneca-vaksinert kvinne i Danmark av blodpropp. Hun hadde uvanlige symptomer som har likhetstrekk med dem man har sett i Norge, der det er meldt om blodpropp hos tre vaksinerte.

De tre, som alle er helsearbeidere, er innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Tilstanden er alvorlig for alle, som skal være relativt unge.

I tillegg har en kvinne i 30-årene dødd av hjerneblødning ti dager etter at hun ble vaksinert på Tynset. Kommunen var fredag ikke kjent med at kvinnen skal ha hatt noen underliggende sykdommer.

WHO: Ingen grunn til å ikke bruke vaksinen

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa fredag at det ikke er noen grunn til å ikke bruke vaksinen, som er utviklet av svensk-britiske AstraZeneca og Oxford-universitetet.

Også Det europeiske legemiddelbyrået har sagt at vaksinene kan brukes mens blodproppene granskes.

AstraZeneca sier det ikke er tegn til at vaksinen gir økt risiko for blodpropp og viser til en analyse av selskapets sikkerhetsdata, som bygger på opplysninger om meldte tilfeller etter at det er satt mer enn 17 millioner vaksinedoser. Selskapet understreket igjen i en pressemelding søndag at det ikke er noe som tyder på økt risiko for blodpropp blant de vaksinerte.

