Bolivias ekspresident Áñez fengsles i fire måneder

– De setter meg i fengsel i fire måneder for å vente på en rettssak om et «kupp» som aldri fant sted, skriver Áñez på Twitter.

Pågripelsen av den tidligere presidenten er blitt skarpt kritisert som politisk motivert, og opposisjonen i Bolivia har tatt til orde for protester.

Áñez erstattet i 2019 Evo Morales, som ble tvunget i eksil.

Siden den politiske krisen for snart halvannet år siden har venstresiden gjenvunnet makten i Bolivia. Dagens regjering og nåværende president Luis Arce mener at det som skjedde i 2019, var et kupp. I tillegg til Áñez er to av ministrene fra hennes regjering også pågrepet.

I tiltalen mot henne ber påtalemyndigheten om lang varetektsfengsling som en «forholdsregel».

FNs generalsekretær António Guterres har bedt Bolivia følge etablerte rettsprinsipper og sørge for åpenhet i alle rettssaker mot tidligere regjeringsmedlemmer.

